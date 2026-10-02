SUBSCRIBEROpinionIn the immortal words of Mrs Merton, let’s have a heated debateTrying to remember everything his high school debating coach told him, ODT political editor Mike Houlahan chairs a Dunedin electorate candidate's debate. The aspirants (from left) are Kristine Asuncion (National), David Bainbridge-Zafar (Opportunity), Rachel Brooking (sitting MP, Labour), Francisco Hernandez (Green) and Kym McDonald-King ( NZ First). Friday 021026 Photo: Linda RobertsonMike HoulahanPolitical EditorFriday, October 2, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO