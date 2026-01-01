100 years ago

    Green Island Bush School, as it was then known, opened in 1856. — Otago Witness, 23.2.1926.

    Ex-PM’s Green Island schooldays

    The 70th anniversary of the Green Island School, which was originally the Green Island Bush School, will be celebrated next week. Sir Thomas Mackenzie, who was one of the early pupils at the latter...

    Eponymous

    The Water of Leith at Woodhaugh Gardens, Dunedin. Otago Witness, 23.2.1926

    Once upon a time, when attending an Imperial Conference, Sir Joseph Ward after London visited Edinburgh. Possibly they gave him a civic reception.

    French visitor

    rench naval sloop 'Cassiopee' arrives in the Dunedin steamer basin, Otago Harbour. — Otago...

    French visitor

    An interesting arrival at Dunedin yesterday morning was the French sloop Cassiopee, which entered port at 6am and steamed to a berth at the Rattray street wharf shortly after 8am. 

    Animals killed for food

    A display of South Otago lamb at Whiteley’s department store, London. Otago Witness, 1.12.1925

    Animals killed for food

    To the editor: Sir, I sat at the SPCA conference the other day and listened to the discussions, and what struck me most forcibly was that in discussing means of slaughtering animals by a body of...
