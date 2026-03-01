100 years ago

    British Empire outpost of Fanning Island, now known as Tabuaeran in the modern nation of Kiribati...

    You’d be a nutter to work here

    On Fanning Island there are over a quarter of a million palms bearing good fruit or just coming into profit, while different parts of the island are being cleared and thousands of young trees are...

    Grooming the Sphinx

    Egypt’s Department of Antiquities staff repair the 5000-year-old Sphinx, at Giza, near Cairo. —...

    Grooming the Sphinx

    The Sphinx is being cleaned and repaved by M. Baraize. He (the Egyptian Sphinx was not a she, but a very masculine person indeed) is now for the first time since Ptolemaic days being disencumbered...

    Big game fishing

    United States author and big-game fisher Zane Grey in New Zealand’s far north with a swordfish...

    Big game fishing

    Mr Zane Grey's visit to New Zealand has attracted attention to catching the swordfish, a pastime that seems to be as fascinating as chasing the deer and following the roe. The well-armed swordfish...

    All revved up

    Motor racing speed contest at Waikouaiti Beach: the first car race start. — Otago Witness, 9.3.1926

    All revved up

    A gorgeous day, a perfect vista of sea, sky, and hill, a magnificent speedway of Nature’s own construction, the smell of petrol and burnt castor oil.

    Having a grand old time

    Having a grand old time

    A white-haired old lady sat in her invalid’s chair in the Grand Court at the Exhibition listening intently to the music of the Argyll and Sutherland Highlanders’ Band.

    Waiata, haka at expo

    Pupils from Arowhenua Native School, at Temuka, perform at the New Zealand and South Seas...

    Waiata, haka at expo

    A special attraction in the Education Court last evening at the Exhibition was an enjoyable Native concert given by the Maori children of the Arowhenua School, Temuka.

    Keeping cows well-stoked

    Woodstock’s Finality, a Jersey cow which returned 75 pounds of butterfat in the month of November...

    Keeping cows well-stoked

    The cow is simply an organic engine for manufacturing milk, and like the steam engine, she must be supplied in the first with fuel or fodder to create energy sufficient to move her own body from...

    Two attempts to harm train

    Terrace End railway crossing, Palmerston North, where timbers were placed in the path of an...

    Two attempts to harm train

    Palmerston North, March 9: What appears to have been a dastardly attempt to wreck the north-bound Limited Express was made last night, when an obstruction consisting of beams from cattle stops was...
