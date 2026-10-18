SUBSCRIBERSouth OtagoNew youth employment team gets down to businessThe new Clutha District Council Mayor’s Taskforce for Jobs team are (clockwise, from back left) Jobbortunities co-ordinator Tiana Milford, Rangatahi Pathways manager Tanya Ridings, Jobbortunities manager Helen van der Linden, Clutha youth worker Rachael Walker and council community development team leader Lilly Paterson. Photo: suppliedRichard DavisonBureau chief - South OtagoSunday, October 18, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO