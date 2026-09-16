SUBSCRIBERDunedinPlaque unveiled for iconic breweryLong-serving Speight's Brewery employees (from left) Malcolm Campbell (38 years service), Greg Hamburger (46 years service) and Bill McAdam (44 years service) at a small event on Tuesday to celebrate the installation of a commemorative bronze plaque to mark the brewery's 150th anniversary. Photo: Linda RobertsonMatthew LittlewoodReporterWednesday, September 16, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO