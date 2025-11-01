100 years ago

    Statues at attention

    Newly-installed bronze soldier figures complete the Otago Boys’ High School memorial arch in...

    Visitors to the Otago Boys’ High School break-up ceremony to-day will have an opportunity of viewing the two bronze figures which have now been placed on the memorial arch of the main gateway.

    Fire spirals through town

    The ruins on the morning after a fire that destroyed 11 businesses in the central North Island...

    Taumarunui, December 15: The fire which broke out at Raurimu yesterday between 3 and 4 o'clock completely gutted the business portion of the township, 11 premises being destroyed.

    Chief farewelled

    Lawyers and judges assemble at the retirement of Chief Justice Sir Robert Stout. Otago Witness,...

    Auckland, December 14: After 27 years as Chief Justice of the Dominion, Sir Robert Stout took his place on the bench at the Supreme Court this morning for the last time in Auckland.

    Grey River menaces town

    A ship berthed on the Greymouth wharf steams at half-speed-ahead to counteract the swift current...

    Greymouth, December 4: The flood in the Grey River and its tributaries, resulting from the heavy northerly rains last night and this morning, nearly resulted to-day in the town being inundated, the...

    Expo water ride opens

    The water chute, one of the rides at the New Zealand and South Seas Exhibition in Dunedin. —...

    For many days visitors who delight in the thrills and joys of the Amusement Park have waited patiently for the opening of the river caves. Yesterday afternoon their patience was rewarded, and the...

    Tahuna camp ready for influx

    Motorists’ camp at Tahuna Park, Dunedin. Otago Witness, 19.1.1926

    Speaking to a Daily Times reporter yesterday, Mr P.H. Power, secretary of the Otago Motor Club, said that there was every prospect of large numbers of visitors using the camping site at Tahuna Park.
