SUBSCRIBERQueenstownGrowing green fingersDig this: At this week’s presentation at Te Kura Whakatipu O Kawarau of a $1000 Mitre 10 Mega garden and sustainainability grant are, back row from left, Queenstown-based Enviroschools facilitator Nicky Grant, Mitre 10 Mega’s local marketing & promotions manager Toni Boatwright, teacher Victoria Jenkins and, front row, students Kavan Nayer, 9, and Michael Gardyne, 9. Photo: SuppliedPhilip ChandlerSaturday, October 24, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO