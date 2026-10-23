SUBSCRIBERQueenstown‘Legendary’ new trail officially opened, but only half ready for cyclingAttending the official opening of the new Kawarau Gorge Trail, at Gibbston's Kinross, on Friday are (from left) Central Lakes Trust chair Linda Robertson, Southern Lakes Trails chair Aaron Halstead and chief executive Janeen Wood, project manager Mark Townsley and trust co-patron Kaye Parker. Photo: Tracey RoxburghTracey RoxburghFriday, October 23, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO