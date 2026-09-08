SUBSCRIBERSouth Otago$5.9m Telford funding ‘secures future’ for long-standing farm instituteMarking a $2.4 million funding boost to the refurbishment of SIT's Telford agricultural training campus, near Balclutha, with a ceremonial sod-turning on Tuesday morning are (from left) Minister of Tertiary Education Penny Simmonds, campus manager Allan Roxburgh, Minister for Rural Communities and Associate Minister of Agriculture Mark Patterson, and SIT council chairman Rex Chapman. Photo: Richard DavisonRichard DavisonBureau chief - South OtagoTuesday, September 8, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO