Saturday 1/8/26 Individual N/S Bunty Marshall/Sue McIlroy 1. Tom Tose/Rona Maslowski 2. Robyn Findlay/Darryl Dowthwaite 3. E/W Pat Green/Janice Pickering 1. Gaynor Hurford/David Rainey 2. Neil McPherson/Cathy McPherson 3. Monday 3/8/26 Rata Pairs N/S Jan Roose/Jeff Bergman 1. Shirley Symns/Sue McIlroy 2. Shona Keating/Kevin Kuch 3. E/W Dawn Simpson/Pat Green 1. Sue Solomons/Moody Shokry 2. Nita Sheasby/Lorraine Tullett 3. Tuesday 4/8/26 Cedar Pairs N/S Anne Bagrie/Kate Whitehead 1. Murray Messervy/David Barker 2. Joanne Pickering/Liz MacLean 3. E/W Leon McDonald/Roy Bullion 1. Mike Marren/Angie Duncan 2. Catherine Ballinger/Sharon Lindley 3. Wednesday 5/8/26 Winter Pairs N/S Karen Wood/Chris Wood 1. Owen Evans/Ken Fox 2. Mike Cornwall/Penelope Fisher 3. E/W Alan Blackie/Ann Blackie 1. Veronica Hall/Junette McIntyre 2. Janet Apperley/Jo McGowan 3.