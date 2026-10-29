SUBSCRIBERSouthlandTiny fish lands a big winStabicraft dealership relationship manager Sean McColl welcomed winners of the 2026 Te Anau Community Events Stabicraft Te Anau Manapouri Fishing Classic Jordan McIntosh and Josh Sutherland with her son Lucas, 4, on board their grand first prize - $115,000 Stabicraft 1850 boat package powered by a 115hp Yamaha outboard motor and geared with Garmin fish finder and satellite navigation. Photo: Wade ParkinsonToni McDonaldReporterThursday, October 29, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO