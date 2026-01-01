Opinion

    PHOTO: GETTY IMAGES

    Junk food advertising limits

    The world will be watching to see how effective the United Kingdom’s new restrictions on advertising junk food to children will be.

    Queenstown’s waterfront. — Otago Witness, 5.1.1926

    Queenstown has been revelling in blue skies, brilliant sunshine and midsummer warmth. Every day dawns fine, and at the close of each we can refer to it as "a perfect day."

    A busy day at Port Chalmers on January 5, 1926: Maimoa is in the drydock (left foreground) while...

    Complete figures compiled by the secretary of the Otago Harbour Board disclose the fact that shipping berthed at Dunedin and Port Chalmers on January 5 constituted a record for the port. 

    PHOTO: GETTY IMAGES

    A year on from shocking allegations of sheep mistreatment in some shearing sheds, the government announcement of an animal welfare education programme is not enough to allay animal rights advocates’ concerns.

    Wading home through flooding after a shopping trip in Eton, west of London. Otago Witness, 2.3.1926

    London, January 4: After a rise of nine inches during the night the Thames to-day is still rising.
