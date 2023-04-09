PHOTO
Lumsden, March 24 and 25
Long head: Paul Collins (Sky) 99 1, Jimmy Longley (Duchess) 93 2, Russell Peek (Rose) 92.5 3, Jan Tairua (Jock) 91.5 4, Phil McMurray (Mist) 90.5 5. Intermediate: Jan Tairua (Jock). Maiden: Alex Delay (Jill) 86.
Short head and yard: Paul Collins (Sky) 97.5 1, Lex Miller (Lady) 97 2, Phil McMurray (Mist) 96.5 3, Jimmy Longley (Duchess) 96 4, Russell Peek (Kip) 95.5 5. Intermediate: Jan Tairua (Jock) 95. Maiden: Tain Laing (Ace) 91.5.
Zigzag hunt: Chris Pont (Jill) 99.5 1, Brian Sparrow (Jerry) 99.25 2, Michael Benton (Ernie) 98.5 3, John Chittock (Murphy) 98.25 4, Henry Smillie (Chance) 98 5. Intermediate and maiden: Henry Smillie (Chance).
Straight hunt: Andrew Law (Mack) 96.5 1, Russell Peek (Waka) 96 2, Michael Benton (Ernie) 95.5 3, Paul Bell (Hemi) 95 4, Quinton Whitehead (Gin) 94.5 5. Intermediate: Andrew Law (Mack). Maiden: Andy Dennis (Clifford) 93.
Tarras, March 23 and 24
Long head: Ben Miller (King) 97.5 1, Neville Hore (Frank) 97 2, Paul McCarthy (Bill) 96.5 3, Paul Emerson (Lexi) 96 4, Daniel Adam (Ned) 95.5 5. Intermediate and maiden: Paul Emerson (Lexi).
Short head and yard: Michael Lucas (Kate) 93 1, Ben Miller (King) 92.5 2, Bruce Calder (Trix) 92 3, Barry Hobbs (Emma) 91 4, Paul McCarthy (Bill) 90 5. Intermediate: Barry Hobbs (Emma). Maiden: Locky Hutton (Flyn) 84.
Zigzag hunt: A J Hawker (Squid) 97 1, Cam Bain (Django) 96.5 2, Todd Burke (Rob) 96 3, Cam Bain (Hercules) 95 4, Ken Paterson (Po) 94.5 5. Intermediate: A J Hawker (Squid). Maiden: Andrew Goulding (Knight) 94.
Straight hunt: Bruce Calder (Cloud) 96.5 1, Joel Galloway (Frank) 96.25 2, Andrew Goulding (Knight) 95 3, Graeme Phillips (M) 94.25 4, Kerry Chittock (Gus) 93.5 5. Intermediate: Joel Galloway (Frank). Maiden: Andrew Goulding (Knight).
Macraes, April 1
Long head: Paul McCarthy (Pete) 98 1, Rick Aubrey (Trump) 97 2, Ginger Anderson (Jet) 96.5 3, Eric Stringer (Mark) 96 4, Paul McCarthy (Bill) 94.5 5. Intermediate: Shannon Flett (Brusa) 90.5. Maiden: R O’Connell (Buddy) 79.
Short head and yard: Ginger Anderson (Jet) 93 1, Bill Hinchey (Trick) 91 2, Warren Macleod (Neave) 89 3, Barry Hobbs (Emma) 88 4, Jimmy Longley (Duchess) 86 5. Intermediate: Bill Hinchey (Trick). Maiden: Jimmy Longley (Lady) 84.
Zigzag hunt: Simon Taylor (Coke) 94.5 1, Shane Phillips (Earl) 94 2, Isaac Milne (Chief) 93 3, Eric Stringer (Paddy) 91.5 4, Jeff Brocket (Duke) 90.5 5. Intermediate: Eric Stringer (Paddy). Maiden: Matt O’Connell (Lloyd) 86.
Straight hunt: Isaac Milne (Chief) 98.5 1, Matt O’Connell (Ralph) 98 2, Lex Millar (Twig) 97.75 3, Henry Smillie (Base) 97.5 4, Murray Heckler (Casper) 97 5. Intermediate and maiden: Matt O’Connell (Ralph).