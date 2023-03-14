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Patearoa Collie Club trial resultsLong head
— Open: Neville Hore (Frank), 1; Rick Aurbrey (Tramp), 2; Barry Hobbs (Emma), 3; Ginger Anderson (Jet), 4; Ben Millar (King), 5. First intermediate: Barry Hobbs (Emma). First maiden: Ethan Smith.
Short head and yard — Open: Ginger Anderson (Jet), 1; Robbie Calder (Hawke), 2; Rick Aurbrey (Trump), 3; Barry Hobbs (Emma), 4; James Preston (rum), 5. First intermediate: Barry Hobbs (Emma). First maiden: James Preston (Rum).Zig zag hunt
— Open: Matt Clark (Trip), 1; Robbie Calder (Ned), 2; Jeff Brockett (Duke), 3; Matt Clarke (Ranger), 4; Ken Paterson (Po), 5; First intermediate: Jeff Brocket (Duke). First maiden: Wendy Dalziel (Lorde).
Straight hunt — Open: James Crutchley (Punch), 1; Robbie Calder (Ned), 2; Ken Patterson (Po), 3; Angus Mitchell (Frank), 4; Angus Mitchell (Charlie), 5. First intermediate: James Crutchley (Punch). First maiden: Ezekiel Turner (Flo).