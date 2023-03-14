The Patearoa Collie Club held its dog trials on Tuesday and Wednesday last week. The event took place near the Hamilton Diggings on a dry and still Maniototo day. Otago Daily Times photographer Linda Robertson caught some of the action. 

Patearoa Collie Club trial results

Eric Stringer and dog Paddy.
Long head

—  Open: Neville Hore (Frank), 1; Rick Aurbrey (Tramp), 2; Barry Hobbs (Emma), 3; Ginger Anderson (Jet), 4; Ben Millar (King), 5.  First intermediate: Barry Hobbs (Emma). First maiden: Ethan Smith.

Short head and yard —  Open: Ginger Anderson (Jet), 1; Robbie Calder (Hawke), 2; Rick Aurbrey (Trump), 3; Barry Hobbs (Emma), 4; James Preston (rum), 5. First intermediate: Barry Hobbs (Emma). First maiden: James Preston (Rum).

Wendy Dalziel and dog Hills.
Zig zag hunt

— Open: Matt Clark (Trip), 1; Robbie Calder (Ned), 2; Jeff Brockett (Duke), 3; Matt Clarke (Ranger), 4; Ken Paterson (Po), 5; First intermediate: Jeff Brocket (Duke). First maiden: Wendy Dalziel (Lorde).

Straight hunt —  Open: James Crutchley (Punch), 1; Robbie Calder (Ned), 2; Ken Patterson (Po), 3;  Angus Mitchell (Frank), 4; Angus Mitchell (Charlie), 5. First intermediate: James Crutchley (Punch). First maiden: Ezekiel Turner (Flo). 