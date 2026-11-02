SUBSCRIBERNetballEx-Silver Fern disappointed in NNZ communication, but domestic league could go ahead in 2027SYDNEY, AUSTRALIA - MAY 23: The First Nations Round ball is seen during the round 11 Super Netball match between Giants Netball and Tarntanya Karntu (Adelaide Thunderbirds) at Ken Rosewall Arena, on May 23, 2026, in Sydney, Australia. (Photo by Matt King/Getty Images)Kayla HodgeSports ReporterMonday, November 2, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO