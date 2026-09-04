SUBSCRIBERDunedinDunedin pupils pedal hard to learn where energy comes fromUniversity of Otago students (back, from left) Cindy Moliti and Syaza Qamra Mohd Labnan teach Dunedin primary school pupils (front, from left) Peaches Keat, Ruby Clarke and Evander Bentley, all 11, how to power a light bulb using a lemon at the Enviroschool's Hui on Friday. Photo: Gregor RichardsonLaine PriestleyReporterFriday, September 4, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO