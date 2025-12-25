100 years ago

    Dunedin City Corporation buses assemble in the Octagon for an excursion to Waipori. Otago Witness...

    SUBSCRIBER

    Tourists fill buses, trams ... 

    The city tram and bus services, recently so greatly enlarged and extended, have been taxed to the utmost during the past three days to meet the excessively heavy demands

    SUBSCRIBER

    Kiwis reach farthest north

    Ship’s engineer Gordon Burt, of Dunedin, holds the New Zealand flag alongside exploration ship...

    SUBSCRIBER

    Kiwis reach farthest north

    Although the little ship has not yet reached England, news of what is now to be called the "British Arctic Expedition, 1925," was received from one member of the expedition at present in London,...

    SUBSCRIBER

    Statues at attention

    Newly-installed bronze soldier figures complete the Otago Boys’ High School memorial arch in...

    SUBSCRIBER

    Statues at attention

    Visitors to the Otago Boys’ High School break-up ceremony to-day will have an opportunity of viewing the two bronze figures which have now been placed on the memorial arch of the main gateway.

    SUBSCRIBER

    Fire spirals through town

    The ruins on the morning after a fire that destroyed 11 businesses in the central North Island...

    SUBSCRIBER

    Fire spirals through town

    Taumarunui, December 15: The fire which broke out at Raurimu yesterday between 3 and 4 o'clock completely gutted the business portion of the township, 11 premises being destroyed.

    SUBSCRIBER

    Chief farewelled

    Lawyers and judges assemble at the retirement of Chief Justice Sir Robert Stout. Otago Witness,...

    SUBSCRIBER

    Chief farewelled

    Auckland, December 14: After 27 years as Chief Justice of the Dominion, Sir Robert Stout took his place on the bench at the Supreme Court this morning for the last time in Auckland.

    SUBSCRIBER

    Grey River menaces town

    A ship berthed on the Greymouth wharf steams at half-speed-ahead to counteract the swift current...

    SUBSCRIBER

    Grey River menaces town

    Greymouth, December 4: The flood in the Grey River and its tributaries, resulting from the heavy northerly rains last night and this morning, nearly resulted to-day in the town being inundated, the...
    Read more